以色列扩大汗尤尼斯撤离令 轰炸继续

以色列星期天（8月11日）继续进攻加沙，并扩大对加沙地带南部汗尤尼斯的撤离命令。

路透社报道，汗尤尼斯中部、东部和西部的居民均被要求撤离，这是以哈冲突爆发以来规模最大的撤离令之一。就在两天前，坦克刚刚返回汗尤尼斯东部。

撤离公告发布在社交媒体平台X上，并通过文本和音频信息发送给居民的手机：“为了您的安全，您必须立即撤离到新设立的人道主义区。您所在的地区被视为危险的战区。”

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）负责人拉扎里尼说，加沙人民无处可去。

“有些人只能带着孩子，有些人把一切都装在一个小包里。他们要去人满为患的地方，那里的避难所已经挤满了家庭。他们失去了一切。”

以色列军队称，在过去24小时内袭击了大约30个哈马斯军事目标，包括军事建筑、反坦克导弹发射站和武器储存设施。

医务人员称，以色列星期天晚空袭了汗尤尼斯市场附近，造成四人死亡，数人受伤。

数万人在半夜离开家园和避难所，前往西部的马瓦西或北部的代尔巴拉赫，那里已经挤满了数十万流离失所者。

住在汗尤尼斯西部的28岁的穆罕默德说：“我们筋疲力尽。这是我和家人第十次离开避难所了。”

“人们带着他们的财物、他们的孩子、他们的希望和恐惧，奔向未知的地方，因为那里没有安全的地方，我们在从死亡到死亡的奔跑。”