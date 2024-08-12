【奥运会】巴黎奥运会闭幕 汤姆·克鲁斯从天而降掀高潮

在进行了16天的龙争虎斗后，巴黎奥运会终于在星期天（8月11日）落下帷幕，但有别于在塞纳河旁举办的别开生面开幕式，闭幕式回归传统，在可容纳约8万人，比赛期间主要作为田径赛场的法兰西体育场（Stade de France）举行。

在体育场内的节目开始前，持续燃烧了16天的主火炬迎着夕阳逐渐熄灭，在本届奥运会上表现最佳的法国运动员——泳手马尔尚（Marchand）手提火种灯走向法兰西体育场。

墨士廉担任新加坡在巴黎奥运会闭幕式的擎旗手。（谢智扬摄）

和开幕式一样，以运动员为本的巴黎奥运会，闭幕式也安排各国代表团入场仪式提前进行。由于大部分的新加坡运动员早已结束比赛，并已离开巴黎，因此出席闭幕式的只有我国在本届奥运会上唯一夺牌（铜牌）的水翼风筝板好手墨士廉和皮艇女将陈洁娴，两人联手担任擎旗手。

之后便正式进入表演环节。长达40分钟，名为“记录”（Record）的表演结合了“惊叹”和“反乌托邦”（描述末日世界黑暗的风格）。一位金色旅行者缓缓现身，从天而降。来自遥远未来的他发现了奥林匹克运动会的遗迹，并开始重建奥林匹克运动会。奥林匹克五环在从法兰西体育场的地面被挖掘出来后，缓缓升至体育场中央的空中，烟花随即绽放。

一位金色旅行者缓缓现身，从天而降。（谢智扬摄）

汤姆·克鲁斯上演《不可能的任务》精彩戏码

如果说开幕式的最大亮点是歌坛天后席琳·迪翁（Celine Dion）在埃菲尔德铁塔上高唱著名法语歌曲“Hymne à l’amour”的话，那闭幕式的高潮无疑是好莱坞巨星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）在美国R&B女歌手H.E.R演唱时从屋顶一跃而下，犹如上演他的成名作《不可能的任务》里的精彩戏码。

好莱坞巨星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）在巴黎奥运会闭幕式上，上演《不可能的任务》的精彩戏码。（路透社）

他在与运动员击掌后，扛起奥运五环旗，然后跨上电单车呼啸而去。

这时，电视转播画面立刻切换到此前已拍摄制作完成的一段影片：克鲁斯带着五环旗登上从巴黎飞往洛杉矶的飞机。当飞机开到洛杉矶上空，他再跳伞降落到著名地标“Hollywood”上。

美国摇滚乐团“呛辣红椒”（Red Hot Chili Peppers）、歌坛小天后“怪奇比莉”（Billie Eilish）和饶舌歌手“史奴比狗狗”（Snoop Dogg）也都相继从洛杉矶以预录混合现场表演方式参与闭幕式的演出。

闭幕式结束后，现场燃起了璀璨烟花。（谢智扬摄）

新加坡代表团带回一铜两全国纪录

新加坡本届奥运会一共派了23名运动员角逐11个运动项目。除了墨士廉之外，表现亮眼的还有游泳女将颜欣慧，她在女子800米和1500米两个自由泳项目中刷新全国纪录。

射击女将郑琇鸿在25米手枪预赛的40名选手中排名第12，创新加坡射击队历来奥运最佳成绩。骆建佑和杨佳敏平新加坡羽毛球男女单在奥运会上的最佳成绩，陈洁娴也成为了首名闯入决赛的新加坡皮划艇选手。

中国追平美国金牌数

奖牌榜方面，中国虽自2008年北京奥运会后，首次在金牌数上追平美国，但由于在银铜牌的数量上明显较少，因此还是只能当“老二”。

本届没有主场优势的日本依旧表现抢眼，跟上届东京奥运会一样排名第三，但金牌数比中美两大国少一半。澳大利亚以18金位居第四，创历史最佳成绩。东道主法国则从上届的第八升至第五。