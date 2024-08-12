乌克兰扎波罗热核电站发生火灾 俄乌互相指责

乌克兰扎波罗热核电站星期天（8月11日）发生火灾，莫斯科和基辅为此相互指责。联合国核监督机构未接到核安全受影响报告。

路透社报道，位于乌克兰南部的扎波罗热核电站拥有六座核反应堆，是欧洲最大的核电站，目前被俄罗斯控制。

俄乌双方均指出，没有发现放射性物质超标的迹象。



联合国国际原子能机构（IAEA）有监督员驻守在扎波罗热核电站。IAEA专家说，当地发生多次爆炸后，他们看到核电站北区冒出浓浓黑烟。

IAEA在社交媒体X平台上说，未接到核电站的核安全受影响的报告。

俄罗斯塔斯社（TASS）和俄新社（RIA）引述俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）说，主要火区在11日午夜前被扑灭。

乌克兰总统泽连斯基在Telegram发表声明说，俄罗斯军队在扎波罗热核电站内纵火，从基辅控制区也能看到火势。但他说，辐射指标正常。

俄罗斯在乌南部占领区安插的官员巴利茨基（Evgeny Balitsky），反指基辅军队炮击附近城市埃内霍达尔（Enerhodar），导致了火灾。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）在Telegram说，一座冷却塔和其他设备受损。俄罗斯国家原子能公司也说，一座冷却塔受损，但塔斯社引述当地俄罗斯应急部门代表说，这座冷却塔是无法正常运转的。

乌克兰总统泽连斯基8月10日说，乌军已把战争推入侵略者领土，首次承认乌军对俄罗斯西部边境的库尔斯克州发动了进攻。目前，两军仍在库州激烈交战。