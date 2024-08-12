中东局势升温 五角大楼公开宣布向中东派遣一艘核潜艇

在伊朗与盟友可能对以色列发动报复袭击之际，美国公开宣布向中东部署一艘导弹潜艇。

路透社报道，美国军方星期天（8月11日）在社媒平台帖文说，国防部长奥斯汀下令美国海军乔治亚号核潜艇（USS Georgia）开往中东。五角大楼公开宣布潜艇部署实属罕见，乔治亚号核潜艇上个月已开到地中海。

五角大楼声明说，奥斯汀在与以色列国防部长加兰特通话后发布这项命令。奥斯汀此前已下令亚伯拉罕·林肯号（USS Abraham Lincoln）航空母舰打击群加快在中东部署。

声明说：“奥斯汀部长重申，美国承诺采取一切可能措施保卫以色列。鉴于地区紧张局势不断升级，美国加强了在整个中东地区的军事力量态势和能力。”

美国军方此前已宣布，将在中东部署更多战斗机和海军军舰，以加强以色列的防御能力。

黎巴嫩真主党军事指挥官舒库尔7月30日被以色列空袭炸死，哈马斯政治局领导人哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遇袭身亡，真主党和伊朗都誓言要为两人报仇。

以色列并没有承认或否认对哈尼亚的死负有责任。

美国新闻机构Axios星期天引述两名掌握直接信息的消息人士说，以色列的最新情报评估表明，袭击可能在预定星期四（15日）举行的加沙地带停火与释放人质协议谈判前发生，这恐导致美国、卡塔尔和埃及推动的以哈谈判胎死腹中。