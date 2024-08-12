X最易搜索到哈马斯视频 科技反恐组织忧信誉因X受损

美国科技巨头马斯克的社媒平台X所属的反恐科技组织担忧X损害组织的信誉，并对哈马斯在X发布的内容感到担忧。

全球互联网反恐论坛（Global Internet Forum to Counter Terrorism，简称GIFCT）是科技业2017年在美欧政府的压力下成立的一个反恐组织，目标是“对出现在它们平台的恐怖主义和暴力极端主义内容采取强硬措施”，以打击恐怖主义和暴力极端主义。

推特被马斯克收购后改名的X，是GIFCT会员和董事会成员。

8月11日《星期日泰晤士报》报道，GIFCT成员认为，X导致GIFCT的信誉受损。GIFCT的其他成员包括Meta属下脸书、微软和Alphabet的短视频应用YouTube等。

《星期日泰晤士报》说，X现在是最容易搜索到哈马斯视频的社媒平台，并引述了社区安全信托（Community Security Trust，简称CST）的报告。CST为打击极端主义和反犹太主义的慈善机构。

CST研究人员说，他们在X平台搜索不超过10分钟，就能找到被英国政府定性为恐怖组织的哈马斯、黎巴嫩真主党和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的宣传视频。

《星期日泰晤士报》说，GIFCT独立咨询委员会在2023年年度报告中的一份声明，表达​​了对网络信任和安全的担忧，这份声明是针对X而发布的。

GIFCT独立咨询委员会在声明中说，他们“越来越担心某些平台的网络信任和安全能力大幅下降，而且明显不把这些问题的列为优先处理事项，这对企业遏制网络极端主义内容的能力产生负面影响”。

《星期日泰晤士报》称，为GIFCT创始成员之一的X，目前无法兑现它原本应向GIFCT提供的全部资金支持。

X平台和GIFCT没有立即回应置评请求。