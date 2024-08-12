热带风暴袭击日本北部 带来创纪录降雨

热带风暴星期一（8月12日）登陆日本北部，部分地区的降雨量创下有记录以来最大，数十个航班被迫取消。

法新社报道，日本气象厅说，热带风暴“玛利亚”（Maria）12日早上8时30分（新加坡时间12日早上7时30分）左右，在岩手县（Iwate prefecture）大船渡市（Ofunato）附近登陆。

这场风灾最初被归类为“强热带风暴”，比台风低一级。由于强度有所减弱，气象厅于12日下午把风暴下调为“热带风暴”。

岩手县政府说，目前没有人员伤亡或严重结构损坏的报告。由于一条小溪泛滥，一偏远小镇有两户家庭受困在屋子里。

该地区市政当局连夜向约31万5000个居民发布疏散建议和警告，约2000人在避难所过夜。

截至12日上午的24小时内，暴风雨给久慈市（Kuji）带来36.8公分的降雨量，这是自1978年日本气象厅开始记录以来的最大降雨量。该地区8月份的月平均降雨量为17.79公分。

由于附近一座水坝​​开始控制放水以防止溢流，当局已向居住在河边的约8300名居民发出紧急疏散警告。

气象厅说：“受影响地区的居民应保持警惕，防范应对山体滑坡、汹涌河流和洪水泛滥、低洼地区洪水以及猛烈的阵风和巨浪。”

当地公用事业公司说，12日下午岩手县约有300户家庭无电力供应。