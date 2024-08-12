伊朗新副总统扎里夫宣布辞职

伊朗新副总统扎里夫宣布辞去职务，并称对于新内阁感到失望。

法新社报道，新当选的改革派伊朗总统佩泽希齐扬早前委任扎里夫为副总统，但扎里夫星期一（8月12日）在社交媒体平台X发文宣布：“为了避免任何干扰政府工作的猜疑或借口……我上周辞去负责战略事务的副总统职务。”

扎里夫列举几个辞职的原因，其中最显著的是他对新提议的19名内阁成员阵容感到失望。

他说：“我感到羞愧，因为我无法以体面的方式执行委员会的专家意见，并实现妇女、青年和少数民族的包容，正如我所承诺的那样。”

佩泽希齐扬星期天（11日）向议会提交他的内阁名单，包括将已故总统莱西政府中的保守派纳入其中，但这份拟议名单引起伊朗改革派阵营一些人的批评。

扎里夫指出，他被任命为副总统后也面临压力，因为他的孩子持有美国公民身份。2022年10月颁布的伊朗法律禁止任命“自己、子女或配偶拥有双重国籍者”担任重要工作和职位。

他说：”我的这番话......并不是对佩泽希齐扬表示遗憾或失望，也不是反对现实主义，而是怀疑我作为副总统是否有用。”

他说，他将重返学术界，减少对伊朗国内政治的关注。

扎里夫在2013年至2021年间担任伊朗温和派总统鲁哈尼的最高外交官，他参与2015年伊核协议的起草和签署，曾多次与美国国务卿及其他官员举行会谈，在国际舞台上声名鹊起。

扎里夫早前经常参与佩泽希齐扬的竞选活动，他在贴文说：“我仍然相信我在选举期间对佩泽希齐扬所说的一切……我请求所有爱国和有发展意识的伊朗人持续支持他，不要让他和政府孤军奋战。”