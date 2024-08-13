美国预计伊朗最早本周袭击以色列 多国领导人吁缓和局势

美国认为，伊朗对以色列发动袭击的可能性越来越大，最早可能会在本周发生。目前盟国领导人试图阻止全面战争爆发，五角大楼在该地区强化了军力。

白宫发言人约翰·柯比星期一（8月12日）向记者介绍说，美国及其盟友“必须为可能发生的一系列重大袭击做好准备”。

柯比说，以色列认为伊朗及其代理人“发动攻击的可能性越来越大”。关于攻势发动的时间，他说：“我们跟以色列方面有着同样的担忧及预期，可能是在本周。”

彭博社报道，柯比的评论是迄今为止最强烈的迹象，表明官员们预计袭击可能随时发生。鉴于伊朗在哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）于德黑兰被暗杀后一直扬言报复，一些人对伊朗尚未展开行动感到困惑。以色列尚未承认这起暗杀事件是它所为。在哈尼亚及黎巴嫩武装组织真主党军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）于7月底相继遇袭丧命，伊朗和真主党都矢言要展开报复。

柯比发表美方对局势的评估之前，美国防长奥斯汀已下令林肯号航空母舰战斗群加速前往中东，并下令导弹潜水艇开赴中东地区。

与此同时，盟国因为担心引发更广泛的地区战争而竭力阻止伊朗发动袭击。努力的重点是试图为以色列和哈马斯就加沙地带战争的停火谈判注入新的活力。

伊朗上次袭击以色列是在4月，当时伊朗发射了数百枚弹道导弹和无人机，几乎全部被拦截。伤亡人数有限，并且以色列当时以有限的无人机行动作为回应，但决定不进一步升级。

官员们担心这次可能会有所不同，特别是如果伊朗的袭击造成更多伤亡。

根据白宫发布的联合声明，美国、英国、法国、德国和意大利的领导人支持继续努力达成加沙停火和释放人质的协议。它们在联合声明中敦促伊朗“解除”攻击以色列的威胁。