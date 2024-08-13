强生爽身粉诉讼案获关键进展 诉方支持65亿美元赔偿协议

据知情人士透露，美国强生公司为推进一项耗资65亿美元（86.08亿新元）的婴儿爽身粉赔偿协议扫清了一道关键障碍。该协议旨在解决有关其婴儿爽身粉产品致癌的数千起诉讼。

彭博社引述因结果尚未得到认证而要求匿名的知情人士说，在截至7月末的无记名投票中，该团体中75％以上的人同意了强生的提议。这样的结果将有助于该公司的最新行动，即把责任限制在它为解决诉讼而成立的一家子公司之中。

强生（Johnson & Johnson）发言人克莱尔·博伊尔（Clare Boyle）拒绝就统计数字置评。随着诉讼越来越多，该公司聘请了一家咨询机构就和解方案组织投票并统计结果。诉讼仍在进行中，强生解决诉讼的努力仍然面临重大障碍。

尽管反对和解条款的原告仍可能构成重大法律挑战，但这一投票方面的里程碑将为该强生子公司再次请求法官给予其破产保护奠定基础。强生所在的新泽西州一家联邦上诉法院驳回了该公司此前的两次申请。

强生于2021年10月成立子公司LTL Management来承担所有的产品赔偿责任。这家子公司随后申请破产，导致诉讼案暂停。

强生被指以含有石棉的滑石粉生产婴儿爽身粉，长期使用会致癌，因而面对数千起诉讼。石棉是已知的致癌物质，与致命的间皮瘤（mesothelioma）有关。虽然强生否认产品有问题，但已于2020年5月停止在美国和加拿大售卖以滑石粉为主要成分的婴儿爽身粉。