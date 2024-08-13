叙利亚发生4.8级地震 邻国黎巴嫩与约旦有震感

叙利亚与约旦发生4.8级地震，两国及黎巴嫩的居民都受到了影响。叙利亚首都大马士革等多地有明显震感。

新华社报道，据叙利亚国家地震中心发布的消息，地震发生于星期一（8月12日）晚间11时56分（新加坡时间13日4时56分）许，震中位于叙利亚中部城市哈马（Hama）以东28公里处。记者在大马士革感觉到持续约半分钟的较强烈震动。据当地媒体报道，叙境内大多数省份有震感。

路透社报道，德国地质研究中心（GFZ）称，地震深度为10公里（6.2英里）。此前，该中心报告的震级为5.46级，但几分钟后将其下调。

叙利亚哈马市卫生局局长马希尔·尤尼斯（Maher Younis）说，地震后，至少有25人因踩踏事件而受轻伤至中度伤。

住在哈马市以东约30公里（18.5英里）的萨拉米亚镇的公务员纳赛尔·杜尤布说，居民们因恐惧而涌向黑暗的街道。他告诉记者：“我儿子当时正在睡觉，我不知道我是怎么抱起他并逃出房子的。”

居民说，他们看到阳台倒塌，救护车正在救治昏倒的人。

2023年2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生7.7级强烈地震，刚发生的地震使得人们立刻回想起2023年的情景，当时的地震造成5万多人死亡，多数死者来自土耳其，但叙利亚北部也有数千人丧生。地震还给两国造成了大面积破坏。

叙利亚首都大马士革居民乌姆·哈姆扎说：“声音是一样的，好像是从地底发出的……我像上次一样头晕，但这次的恐惧感更重，因为我知道上次地震发生了什么。”

在北部反对派控制地区开展行动的叙利亚民防组织说，他们已部署到多个地区以应对任何可能的紧急情况，但迄今为止尚未收到任何损失报告。

黎巴嫩各地的居民也感受到了地震。过去10个月，随着地区敌对行动与加沙地带战争同时展开，黎巴嫩和叙利亚都遭到了以色列空袭，一些居民说，他们最初以为那是又一次空袭。