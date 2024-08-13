美国寻求土耳其相助 说服伊朗让紧张局势缓和

美国驻土耳其大使说，美国要求土耳其和其他与伊朗有关系的盟友说服伊朗让中东紧张局势缓和下来。

路透社报道，在美国驻土耳其大使杰夫·弗莱克（Jeff Flake）发表上述言论之际，中东地区正准备应对伊朗及其盟友在哈马斯和真主党高级成员被杀后可能发动的袭击。

伊朗支持的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治领导人哈尼亚于7月31日在伊朗首都德黑兰被暗杀，伊朗一直扬言报复。伊朗指责以色列对此次杀戮负责，以色列尚未承认这起暗杀事件是它所为。

7月30日，以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊真主党一处目标，造成真主党军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）和五名平民死亡，真主党也矢言报复。中东局势陷入极为紧张状态。

弗莱克在伊斯坦布尔与记者举行的圆桌会议上说：“我们要求土耳其等所有与伊朗有关系的盟友说服他们让局势降级。”弗莱克即将结束在土耳其的任期。

他说，“他们正在尽其所能确保事态不会升级”，还说他们“似乎比我们更有信心局势不会升级”。

近年来，美国与叙利亚库尔德人结盟，而土耳其认为他们是恐怖分子，土耳其购买俄罗斯S-400防御系统，导致美国对土耳其实施制裁并取消它购买F-35型战斗机的计划，导致两国关系紧张。

然而，弗莱克认为，美土关系现在“比我们一段时间以来的状况要好”。他指出，8月初在土耳其首都安卡拉举行的美俄自冷战以来最大的囚犯交换中，土耳其发挥了“有益的作用”。

他说：“他们没有参与谈判，但在后勤方面，他们发挥了重要作用。”

弗莱克6月接受路透社采访时指出，土耳其仍然牢牢扎根于西方，与美国的伙伴关系从未如此牢固。

但弗莱克星期一（8月12日）说，加沙地带局势“非常困难”，总统埃尔多安对以色列的言论使土耳其难以扮演对话者的角色。他说，在华盛顿开始“积极呼吁”停火后，安卡拉和华盛顿在加沙问题上的分歧已经缩小，但摩擦仍然存在。