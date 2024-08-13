全球百名律师联名致信拜登：美金融制裁激增苦了平民

来自世界各地的数百名律师呼吁美国停止使用单边经济制裁，称这种工具相当于对平民的集体惩罚且根据国际法是非法的。

律师、法律组织和学者在致美国总统拜登的信中批评美国越来越依赖制裁来惩罚和胁迫其对手，并指这些措施可能导致经济不稳定、饥饿以及药品和必需品供应减少。

他们在信中写道：“集体惩罚是当今美国外交政策的标准做法，其形式是广泛的单边经济和金融制裁。”他们认为，虽然使用制裁不同于常规战争，但“对平民的集体影响可能同样具有滥伤性、惩罚性和致命性”。

彭博社报道，这封信反击了历届政府越来越依赖金融制裁而非军事力量来惩罚俄罗斯和伊朗等国的做法。制裁浪潮已将俄罗斯、伊朗、叙利亚、委内瑞拉和许多其他国家排除在全球经济之外，不过许多政权找到了保持运转的变通办法。

美国官员通常会在广泛的经济制裁中提到人道主义豁免，称政府行动经过精心策划以避免伤害平民。尽管如此，人道主义组织还是抱怨制裁加大了援助平民的难度，指责制裁导致委内瑞拉、古巴和其他国家的不稳定和贫困。

这封信件的签名者包括人权律师、自诩为进步团体的全国律师公会（National Lawyers Guild）、欧洲民主律师协会（the European Association of Lawyers for Democracy）和世界人权协会（World Human Rights），以及法学教授。