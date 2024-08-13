马国交通罚单拖欠额40亿令吉 新加坡人占外国人最多

自1990年至今年6月，马来西亚累计4096万张涉40亿令吉（11.46亿新元）的尚未缴付交通罚单，而外籍人士所涉及的交通罚单中，新加坡人士占最多。

武吉安曼交通调查及执法部总监莫哈末尤斯里接受《马来西亚前锋报》采访时说，有5万1128张，总值510万令吉的交通罚单，涉及来自新加坡、文莱和泰国等邻国的外籍人士。其中，新加坡人的欠缴罚单数最多，达3万5011张，涉及金额约350万令吉。

他说，警方将发出通知，要求他们缴付所欠罚款。“若不清还罚款，他们也可能被陆路交通局（JPJ）列入黑名单。”

《东方日报》引述报道说，莫哈末尤斯里解释道，这些罚单涉及闯红灯、抢占紧急车道、双线超车、驾驶时使用手机、越位超车及超速驾驶等严重违法行为。

“自1990年至今年6月，共有4096万2240张罚单未解决，涉及金额约40亿令吉。因此，请在法庭采取行动并被陆交局列入黑名单之前缴付罚款。”

他也指出，现在可以通过MyBayar在线支付罚单，不需要前往警察局。

他补充，对于外籍违法者，警方将加强针对他们的拖欠罚单行动，在他们入境或离境时，可采取行动。

他说，逾期罚款的折扣优惠是选择性提供的，但是罚单背面会有注明，在一个月内缴付，会提供50％的折扣。

“每年我们都会积极推行罚单优惠活动，鼓励民众支付罚款，而且也确实收回可观的罚款，估计约数亿令吉。”