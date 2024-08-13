联合国秘书长谴责以色列袭击加沙学校

联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，谴责以色列对加沙地带塔巴恩学校的袭击。

8月10日凌晨，加沙地带塔巴恩（Al Tabae’en）学校内的一座清真寺遭到以色列国防军至少三次袭击。报告显示，袭击造成至少93名巴勒斯坦人死亡，其中包括11名儿童和六名妇女。此外，据报道还有数十人在袭击中受重伤，其中大多数是儿童、妇女和老年人。

古特雷斯在星期一（8月12日）的声明中说，加沙继续处于恐怖、流离失所和痛苦之中。以色列在加沙继续造成包括妇女和儿童在内的生命损失。

联合国新闻中心引述他说，安全理事会第2735号决议的规定仍未得到执行。他欢迎美国、埃及和卡塔尔领导人的调解努力，并敦促双方重新加入谈判，达成停火和释放人质的协议。他指出，在任何时候都必须遵守国际人道法。

安理会第2735号决议于2024年6月通过，旨在缓解以色列与哈马斯之间的冲突。该决议呼吁立即停火、释放人质、提供人道主义援助，并推动加沙地带的长期重建。此外，决议还强调了实现“两国方案”的重要性。尽管以色列和哈马斯对这一决议存在分歧，但它得到了大多数安理会成员国的支持，只有俄罗斯选择弃权​。

联合国人道协调厅报告说，加沙塔巴恩学校改建成的庇护所收容了数百个流离失所的家庭，8月10日袭击发生时，人们正在学校的祈祷大厅做晨祷。袭击发生后，伤员送往阿赫利阿拉伯医院救治，该医院是加沙地带16家仅能部分运转的医院之一。

人权高级专员办公室指出，这是自7月4日以来发生的第21次针对当作避难所的学校的袭击。这些袭击已造成至少274人死亡，其中包括妇女和儿童。

与此同时，联合国人道协调厅对黎巴嫩和以色列敌对行动升级导致平民死亡人数增加和流离失所人数上升深表关切。

统计显示，在过去的一个月里，平民丧生人数增加了20％。自去年10月份以来共有120人被杀害，其中近一半是妇女和儿童。

联合国儿童基金会说，民用基础设施一再成为袭击目标。十多个供水站遭到破坏，其中四个已无法使用，影响了20 多万人获得安全饮用水。