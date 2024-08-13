气候报告：上个月是有记录以来最炎热的7月份

美国国家海洋和大气管理局的报告显示，上个月是有记录以来最炎热的7月份，也是全球气温连续14个月创新高，2024年如今有77％的可能性成为有记录以来最炎热的一年。

美国国家海洋和大气管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）的历史数据可以追溯至175年前，根据它的数据，2024年肯定会是有史以来最热的五年之一。它的报告指出，全球7月气温比20世纪平均气温的15.8摄氏度，高出了1.21摄氏度，达17.01摄氏度。

这份在星期一（8月12日）发布的月度报告与欧洲哥白尼气候变化服务局（Copernicus Climate Change Service）上周的报告稍有出入，哥白尼指7月份平均气温为16.91摄氏度，是自1940年有记录以来的全球第二热月份，最热的是去年7月。但两家机构使用的是不同的数据集。

美国的报告说，2024年7月地中海和波斯湾国家遭遇一连串热浪。非洲、欧洲和亚洲的7月是有史以来最热的，而北美排在第二位。

气温节节升高的趋势令人担忧。地中海水温飙升，西班牙的气温预料会高过40摄氏度。照片为西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉8月10日受林火威胁。（彭博社）

根据管理局的数据，7月的海洋温度为历史第二高，此数据与哥白尼的监测结果相同。

两个气候监测机构都同意，过去一年以来气温逐月创下新高，这种破纪录的高温趋势令人担忧。哥白尼的科学家上周指出，尽管导致全球气温飙升的厄尔尼诺天气模式（El Nino）转变为有降温作用的拉尼娜天气模式（La Nina），“许多地区海洋上空的气温仍然异常地高”。

哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯（Samantha Burgess）说：“气候变化的破坏性影响早在2023年之前就已经开始，并将持续至全球温室气体达到净零排放为止。”

与此同时，巴塞罗那全球健康研究院星期一发布的研究报告则估计，欧洲去年高温天气导致近5万人丧命。2023年是全球有记录以来最炎热的一年，欧洲有4万7690人因高温死亡。过去10年，只有2022年的丧命人数高于去年，当年有6万多人死于高温。