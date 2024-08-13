英国失业率意外下降 释放经济走强信号

彭博社报道，继英国企业加大招聘力度后，英国失业率意外下降，显示英国经济出现潜在复苏迹象，同时也让英央行的降息政策变得更加复杂。

英国家统计局星期二（8月13日）公布，截至6月的前三个月，英国的失业率下降了0.2个百分点至4.2%，就业人数则增加9万7000人，远高于此前预期的3000人。

此外，英镑兑美元也在星期二一度上涨0.3%，突破1.28，成为十国集团（G10）货币中表现最佳的货币，与美国近几周疲软的就业数据形成鲜明对比。预计本周晚些时候发布的数据或显示，英国经济将持续走强，通胀率将首次在今年内上升。

野村高级经济学家什切潘尼亚克（Andrzej Szczepaniak）指出，投资者或会对疲软的美国劳动力市场和欧元区国内生产总值（GDP）增长乏力提出疑问，但英国似乎不会面临这一问题。

什切潘尼亚克补充称：“英国劳动力市场数据和经济活动数据仍然强劲，支持了我们对美联储和英国央行存在差异的看法。”

虽然经济学家对英国家统计局劳动力的调查可靠性存疑，但投资者将这些数据视为经济强劲的潜在通胀迹象，以及第二季度整体的失业率将低于英央行此前预测的4.4%。

另有数据显示工资增长从上一季度的5.8%降至5.4%。这是自2022年夏季以来最弱的同比工资增长。英央行官员长期关注工资数据以寻找通胀迹象，但同时也在关注更广泛的就业市场推动薪资和物价上涨的能力。

本周的经济数据将为英国央行在9月19日作出下一次政策决定奠定基调。投资者预判英央行将在11月再次降息，但央行官员表示将谨慎行事，并评估国内价格压力的强度。