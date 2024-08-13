哈马斯称向特拉维夫方向发射两枚火箭弹

哈马斯武装派别卡桑旅星期二（8月13日）发声明称，已向以色列中部城市特拉维夫发射了两枚M90火箭弹。另据以色列媒体报道，特拉维夫市传出了爆炸声，但暂未有人员伤亡的通报。法新社记者也称在特拉维夫市内听到一声巨响。

综合法新社和路透社报道，同日晚些时候，以色列军方发声明说，从加沙方向发射的火箭弹落入了特拉维夫附近海域。“不久前，一枚从加沙地带飞来的火箭弹落入以色列中部海域……另一枚导弹则并未越境进入以色列领土。”

以哈冲突正在螺旋式升级。据加沙卫生部星期二发布的数据，自去年10月以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成3万9929名巴勒斯坦人死亡，另有9万2240人受伤。

声明还说，在过去24小时内，以军在加沙地带的军事行动造成32人死亡，88人受伤。许多受害者仍被困废墟下，救护车和民防人员无法接近。

另据巴勒斯坦通讯社星期二报道，以军当天轰炸加沙地带中部布赖杰难民营一处房屋，造成七人死亡。以军当天轰炸加沙地带中部城市代尔拜拉赫，造成四人死亡，包括两名儿童。

三天前的凌晨，加沙地带塔巴恩（Al Tabae’en）学校内的一座清真寺遭到以色列国防军至少三次袭击。据报，袭击造成至少93名巴勒斯坦人死亡。