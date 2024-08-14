叙东部美军基地遇袭 美方：火箭弹未袭中目标

位于叙利亚东部代尔祖尔省的一处美军基地遭火箭弹袭击，两名美国官员说，射向代尔祖尔省天然气田美国空军基地的火箭弹没有击中目标。

此前，一名安全消息人士告诉路透社，伊朗支持的民兵星期二（8月13日）晚向该基地发射了六枚炮弹，所有炮弹都落在了美国基地附近，没有击中基地，也没有造成人员伤亡。官员补充说，美国领导的联盟用炮火回击了这次袭击。

黎巴嫩亲伊朗电视台“广场”（Al Mayadeen）称，袭击发生后，美国战斗机在代尔祖尔（Deir al-Zor）乡村上空密集飞行。

新华社引述叙媒体“沙姆调频”13日的报道说，驻有“美国占领军”的库努库天然气田当晚遭斯枚火箭弹袭击，现场传出剧烈爆炸声，随后美军直升机和无人机密集出现在附近天空。

另据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”消息，驻扎在幼发拉底河西岸的民兵袭击了美军驻守的库努库天然气田，目前尚无人员伤亡信息。美军对来袭地和代尔祖尔省当地武装人员的驻扎地进行了回击。

美国康菲石油公司（ConocoPhillips）说，公司知道有关美国和联军在叙利亚东部的一个以康菲命名的基地遭到破坏的报道，但公司已在本世纪初就剥离在叙利亚的资产。

五角大楼说，上周叙利亚一个基地遭到无人机袭击，造成八名美国军人受伤。五角大楼发言人帕特里克·赖德（Patrick Ryder）星期二告诉记者，三名人员已经返回岗位。他说，这八名士兵是因脑外伤和吸入烟雾而接受治疗。

2014年9月，美国等国组建国际联盟，对叙利亚和伊拉克境内的极端组织“伊斯兰国”目标实施空袭。2015年底，美国派遣特种部队进入叙利亚执行任务，开始在叙驻军。叙利亚政府已多次声明，要求美国结束在叙利亚领土的非法存在。

自去年10月新一轮以哈冲突爆发以来，驻叙美军频繁遭袭。据“叙利亚人权观察组织”统计，自去年10月19日以来，驻叙美军已累计遭到136次袭击。