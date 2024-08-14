日本首相岸田文雄不参加自民党总裁选举 首相或9月换人

日本首相岸田文雄已决定不参加下个月举行的自由民主党总裁选举，以让人民看到新生的自民党。这意味着他的首相任期将结束。

法新社报道，岸田文雄星期三（8月14日）上午在东京临时召开的记者会上就此决定解释道：“在这次（党）总裁选举中，有必要向人民表明自民党正在改变，是一个新的自民党……为此，透明公开的选举和自由激烈的辩论很重要。表明自民党将改变的最明显的第一步就是我下台，我不会参加即将举行的总裁选举。”

岸田担任自民党总裁的任期9月底届满。自1945年以来几乎不间断执政的自民党将于下个月举行领导人竞选。自民党在众议院是第一大党，自民党党魁通常在国会首相提名时会获选为首相。

67岁的岸田在2021年10月就职。理论上，岸田可以执政到2025年，有人原猜测他可能会提前举行选举以巩固自己的地位。

岸田在6月21日的记者会上还说他希望把手上的工作做出结果，表达了在9月参选之意。但是，由于内阁支持率持续低迷，党内向心力低落，党内重量级人士担心持续由岸田领导的话，下次众议院选举可能失去政权。今年4月，自民党输掉了三场补选。

“黑金”丑闻使内阁支持率维持低水平 岸田也失去内部支持

新华社引述共同社的分析说，自民党内部的“黑金”丑闻使内阁支持率持续徘徊在20％左右的低水平，也让岸田失去了自民党内部的支持。岸田判断再度当选总裁难度增大，因此放弃参选。

上智大学政治学教授中野浩一告诉法新社记者，岸田决定不参选是因为他知道自己会输掉领导权之争。他说：“他未能团结自民党内部。”

自民党选举定9月20至29日之间举行。日本自民党前干事长石破茂已表明参选意向，前环境大臣小泉进次郎、现自民党干事长茂木敏充、数字部长河野和经济安全保障部长高市早苗也表示有兴趣参选。日分析认为总裁选战将出现激战，副总裁麻生太郎可能左右风球。