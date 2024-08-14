非洲疾控中心：猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件

非洲疾病控制和预防中心宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件，并呼吁非洲各国采取紧急行动，避免猴痘疫情在非洲大陆持续蔓延。

非洲疾控中心主任让·卡塞亚星期二（8月13日）在特别线上会议中说，他怀着沉重的心情宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件。他说，该决定将有助于更大程度地调动资源，加强国际通报机制，更好应对疫情。

新华社报道，非洲疾控中心上星期四（8日）的数据显示，目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160％。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

1970年，在刚果民主共和国发现首例人感染猴痘病毒病例后，病毒主要在非洲西部和中部地区流行。2022年5月以来，全球100多个国家和地区报告猴痘病例。世界卫生组织2022年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，直到2023年5月才解除这一状态。

据联合国新闻中心信息，世界卫生组织总干事谭德塞8月7日说，鉴于猴痘病毒在刚果民主共和国境外的传播，以及可能在非洲内外及其他地区进一步扩散的潜在风险，他决定根据《国际卫生条例》召集紧急委员会尽快召开会议，以评估此次疫情是否构成国际关注的公共卫生紧急事件。

谭德塞在日内瓦举行的记者会上说，自今年年初以来，刚果民主共和国暴发了严重的猴痘疫情，报告病例1.4万多起，死亡511例。

他指出，在刚果民主共和国，猴痘疫情已经存在了几十年，每年报告的病例数都在稳步上升。然而，今年前六个月报告的病例数与去年全年报告的病例数相当，而且病毒已蔓延到以前未受影响的省份。