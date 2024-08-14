马来西亚计划购买中国客运列车

马来西亚交通部宣布，它计划通过与中国的租赁协议购买新的客运列车。

路透社引述马来西亚交通部星期三（8月14日）发布的声明说，该计划的第一阶段在2024年到2027年间落实，政府计划购买62组新的客运列车，预计成本为107亿令吉（30.66亿新元），将在30年的租赁期内分期偿还。

马来西亚交通部长陆兆福说：“实际成本将在近期与中国政府完成谈判后确定。”他补充说，成本将包括列车供应商的维护、维修和运营服务。

《东方日报》报道，陆兆福说，交通部决定实施一项新的客运列车资产采购策略，即通过马中政府间合作机制，以租赁方式为马来亚铁道公司（KTMB）添置新列车。

他说：“目前，马来亚铁道公司服务网络中，有近90%的客运列车是由中国中车股份有限公司（CRRC）制造的，这是一家中国国有企业。”

陆兆福在与经济部长拉菲兹共同召开的记者会上说：“无论是在技术还是营业收入方面，中国中车都是全球领先的铁路工业制造商。”

陆兆福进一步解释，租赁谈判将受制于一些条款，其中包括马国政府将在华都牙也中车生产基地或两国政府同意的实体中持有多数股权。供应商公司也必须满足至少40%的本地化要求，包括技术转让和本地人才参与。

上述策略旨在提升公共交通服务质量。陆兆福说：“如果不立即采取改进措施，马来亚铁道公司的服务质量恐将持续恶化。因此，迫切需要为每条服务线路增加客运列车数量，同时确保每辆客运列车始终处于良好状态。”