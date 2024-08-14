新西兰慈善组织分发的糖果含冰毒

新西兰一家慈善机构分发的黄梨糖果，被检测出含有极高剂量的冰毒成分，当局正在召回糖果。

法新社报道，新西兰警方星期三（8月14日）说，当地一个反贫困慈善组织发现糖果含致命毒物后报警。警方已展开刑事调查，目前正在试图追查可能收到糖果的400多人。“我们需要尽快将这些糖果集中起来，目前已找回16颗糖果。”

警方说，这些毒品可能是由贩运者或经销商，利用糖果品牌“Rinda”把毒品藏在糖果中，以逃避侦查。

据称，这些糖果是由一名公众匿名捐赠，装在一个密封的品牌包装中。这些糖果随后被装入食物礼包，分发给受益者。

慈善组织发言人说，有人尝到糖果后，发现味道“辛辣和令人作呕”，立即吐出来，并通报组织。组织进一步将糖果送去检测，才发现里头含有甲基苯丙胺。

一名儿童、一名青少年和一名慈善工作者在不知情下尝了糖果后，已送往医院治疗，他们目前情况良好。

慈善组织发言人说，检测结果显示，这些糖果含有约三克冰毒，比吸毒者一般服用的剂量高出数百倍，如果吃下糖果可能致命。“可能只接触或舔了一点点这种物质，仍然会受到影响。”

毒品基金会警告称，甲基苯丙胺可导致胸痛、心跳加速、癫痫、精神错乱和意识丧失。

马来西亚糖果制造商Rinda Food Industries说，品牌被“滥用”，公司绝对不会在产品中使用任何非法药物。“公司致力于确保产品符合最高的安全和监管标准。”