安理会讨论加沙局势 副秘书长吁停止升级言论和行动

联合国安全理事会就巴勒斯坦与以色列问题举行紧急公开会议。主管政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛强调，如果要阻止更大的灾难发生，各方必须停止一切升级的言论和行动。

迪卡洛星期二（8月13日）告诉安理会，（加沙）战争开始10个月以来，地区局势升级的威胁比以往任何时候都更加明显和令人不寒而栗。 （黎巴嫩和以色列）跨越蓝线的交火几乎每天都在继续。

迪卡洛重申古特雷斯秘书长的呼吁：为了长期的和平与稳定，各方应积极努力实现地区局势的缓和。

她欢迎埃及、卡塔尔和美国努力促使冲突双方达成协议，以实现停火、释放人质和提供急需的人道主义救济。她说，加沙的杀戮、破坏和苦难必须结束。人质必须与家人团聚。

联合国新闻中心引述她说，如果没有一条通往未来的明确道路，让以色列人看到他们对安全的合理需求得到满足，让巴勒斯坦人看到他们建立一个完全独立、有生存能力和主权国家的合理愿望得以实现，中东的持久和平将依然遥不可及。

8月8日，加沙市一所巴勒斯坦流离失所者用作避难所的学校遭到以色列空袭，一个男孩在马马达尼（al-Maamadani）医院等待烧伤治疗。（法新社）

联合国人道主义事务协调厅筹资和伙伴关系司司长丽莎·杜登滕代表代理副秘书长兼代理紧急救济协调员乔伊斯·穆苏亚发言时指出，根据联合国的分析，加沙60％以上的住宅建筑和65％的道路网络遭到破坏或摧毁。急性呼吸道感染、腹泻疾病、急性黄疸综合症和皮肤感染都在激增，脊髓灰质炎又成为一个新的威胁。

中国常驻联合国代表傅聪在会上发言指出，中方希望美国拿出真诚、负责任的行动，推动以色列尽早停止在加沙的军事行动。

中国新闻社引述他说，美国在两个月前推动安理会第2735号决议时，声称以色列已经接受停火协议，但现实恰恰相反。中方没有看到以色列致力于停火的可信迹象，反而是不断扩大的军事行动，不断攀升的平民死伤。美国作为最大的武器供应方，对以色列有足够的影响力。

傅聪还说，约旦河西岸局势动荡加剧，令人担忧。中方对以色列士兵向巴勒斯坦人员实施性虐待事件表示严重关切，呼吁进行调查和追责。中方敦促以色列立即停止一切定居点活动，切实遏制越演越烈的定居者暴力，停止侵蚀“两国方案”基础。