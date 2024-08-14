泰法院裁定社德他严重违反道德准则 罢免首相职务

泰国宪法法院以违反宪法任命内阁为由，罢免泰国首相社德他的职务，此案可能会使泰国陷入新的政治动荡。

宪法法院星期三（8月14日）发表判决，指社德他4月委任一名被定罪的律师担任内阁部长，严重违反道德准则。根据宪法，这是取消社德他职务的理由。

九名法官最终以5比4的投票结果，罢免社德他。法院的裁决为最终裁决，不得上诉。

社德他成为16年来第四位被法院裁定免职的泰国首相。

社德他闻判后说，他接受法院的裁决，但对此感到难过，他希望继续以其他方式帮助国家。

他也说，他已尽最大的努力“诚实地履行职务”，议会将选出下一任首相，而下一届政府可能会改变现有的政策。

一群前参议员早前指责社德他违反道德准则，任命一名有刑事犯罪前科的律师比七进入内阁，要求罢免他。

社德他7月31日向宪法法院提呈最后的案件陈述摘要，坚持自己今年4月委任前律师比七为首相府部长，并非受到前首相达信的指示。

泰国《民族报》早前分析指出，如果宪法法院判定社德他没有违反宪法，社德他应该可以担任首相至任期结束。

若法院强制解除社德他的职务，泰国可能出现两个局面。其一是现任内阁成为看守内阁，选出其中一名副首相为看守首相，看守首相按宪法权力解散国会举行大选。其二是看守内阁根据宪法权力选举新首相。

首相人选必须来自去年大选赢得至少25个议席的政党，包括为泰党、前进党、泰自豪党、公民力量党、泰国人团结建国党和民主党。不过，前进党也面对可能遭宪法法院强制解散的审讯。