世卫组织：猴痘疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”

非洲暴发的猴痘疫情正在快速传播，世界卫生组织宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，正想方设法遏制这种可能致命的病毒的传播。

新华社报道，世卫组织星期三（8月14日）召开《国际卫生条例（2005）》紧急委员会会议，讨论2024年猴痘病例数激增现象。会后，世卫组织总干事谭德塞在记者会上说：“今天，紧急委员会召开会议并向我提出建议，认为当前形势已构成‘国际关注的突发公共卫生事件’。我采纳了这一建议。”

谭德塞说，目前猴痘疫情具备在非洲以及向其他大洲进一步传播的潜力，这十分令人担忧。世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数达1万5600多起，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537起。

世卫组织发布的公报说，不到12个月前，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果民主共和国（简称刚果（金））快速传播，并已蔓延至四个从未报告过猴痘病例的周边国家。

联合国新闻中心引述谭德塞说，猴痘1b病毒变异株去年在刚果（金）出现并迅速蔓延，似乎主要通过性渠道传播，而且在刚果（金）的邻国也发现了这种支原体，这尤其令人担忧。在过去的一个月里，刚果（金）的四个邻国布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达报告了约90起1b病毒变异株病例。

他强调，现在人们面对的不是一个病毒支系的疫情，而是不同支系在不同国家的数次疫情，其传播方式和风险程度各不相同。

世卫组织正在与受影响国家合作 以了解和解决暴发猴痘驱动因素

谭德塞说，世卫组织正在与受影响国家的政府、非洲疾病预防控制中心、非政府组织、民间社会和其他伙伴合作，以了解和解决这些疫情暴发的驱动因素。

7月19日，刚果民主共和国北基伍省（North Kivu）戈马附近的尼拉贡戈地区（Nyiragongo）治疗中心的医生为病人检查脚部治疗进展。 （路透社）

他表示，世卫组织制定了一项区域应对计划，初步需要1500万美元（2028.45亿新元）用于支持监测、准备和应对活动。为资助这项应对行动，世卫组织从突发事件应急基金中拨出145万美元，并计划在今后几天拨出更多资金。

世卫组织免疫战略专家咨询小组已推荐了两种猴痘疫苗，这两种疫苗获得了世卫组织列名的国家监管机构以及包括尼日利亚和刚果（金）在内的个别国家的批准。

非洲疾病控制和预防中心星期二（13日）宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件，并呼吁非洲各国采取紧急行动，避免猴痘疫情在非洲大陆持续蔓延。非洲疾控中心8日公布的数据显示，目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160％。

人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。照片为尼拉贡戈地区一名48岁的病人。（路透社）

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。2022年5月以来，全球100多个国家和地区报告感染较轻毒株的猴痘病例。世界卫生组织同年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，直到2023年5月才解除这一状态。