欧盟将捐逾21万剂疫苗 应对非洲猴痘疫情

猴痘疫情成为“国际关注的突发公共卫生事件”，欧洲联盟宣布将向非洲疾病控制中心捐赠逾21万剂疫苗，应对当地持续蔓延的猴痘疫情。

据欧洲委员会星期三（8月14日）发布的公告，欧盟所捐疫苗为丹麦药企巴伐利亚北欧公司（Bavarian Nordic）生产的MVA-BN天花疫苗，总计21.542万剂，其中17.542万剂由欧盟采购，其余4万剂由巴伐利亚北欧公司捐赠。

中国新闻社报道，作为病毒性人畜共患病，猴痘与天花同属正痘病毒属，接种天花疫苗可对猴痘起到一定预防作用。目前MVA-BN天花疫苗已在欧盟获批，用于预防猴痘。

公告显示，除捐赠疫苗，欧盟还计划在今年秋天向非洲疾控中心捐赠350万欧元（513.06万新元），帮助非洲疾控中心加大猴痘检测和病毒基因测序的力度。

欧洲委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯在公告中称，卫生安全威胁不分国界，希望通过捐赠逾21万剂疫苗，保护非洲受猴痘影响国家最脆弱的群体。

随着猴痘疫情持续蔓延，非洲疾控中心于8月13日宣布猴痘疫情构成非洲公共卫生紧急事件。据非洲疾控中心统计，目前疫情至少波及非洲16个国家，报告的病例较去年同期大增。

1970年，非洲中部国家刚果民主共和国发现全球首个人感染猴痘病毒病例，临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大等。感染者病死率较低，多数会在几周内康复。

过往猴痘疫情多见于非洲中部和西非地区，但2022年5月后，猴痘疫情一度在全球暴发，致使世界卫生组织于当年7月宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件，至2023年5月这一状态解除，世界卫生组织说，疫情共波及全球110多个国家和地区，报告的猴痘病例8万7000多起，死亡病例为140个。