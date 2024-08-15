民调：哈里斯几乎在所有摇摆州领先 特朗普仅在内华达排前

最新发布的民意调查显示，在美国七个摇摆州中，民主党总统候选人哈里斯目前在其中六个州领先或与共和党对手特朗普打成平手。

法新社引述颇具影响力的无党派网站“库克政治报告”（Cook Political Report）星期三（8月14日）公布的摇摆州预估调查，在一对一情况下，在亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、北卡罗莱纳、宾夕法尼亚及威斯康星七个摇摆州，哈里斯以48％的支持度，整体上领先特朗普的47％一个百分点。这份民调在7月26日及8月2日间进行，询问了2867个可能投票的选民。

民调显示，在密歇根州，哈里斯（49%）领先特朗普（46%）三个百分点。在威斯康星州，两人的支持率也是分别为49％及46％，两个州接受调查的选民都有5％未决定把票投给谁。

在亚利桑那州，哈里斯领先特朗普两个百分点（48％对比46％，6％选民未决定）。两人在宾州的支持率分别为49％和48％，有3%的选民尚未决定。哈里斯在北卡州也是领先一个百分点，两人支持率为48％对47％，有6%的未决定选民。

两人在佐治亚州的支持率同样是48％，有4%的未决定选民。内华达州是特朗普唯一占优势的摇摆州，领先哈里斯三个百分点。

“库克政治报告”分析师艾米·沃尔特（Amy Walter）写道：“哈里斯成功缩小差距，得益于她巩固了民主党基础，并增加了独立选民的支持率。”

与特朗普相比 更多美国人相信哈里斯能处理好经济问题

另外，根据密歇根大学的一项民意调查，与特朗普相比，更多美国人相信哈里斯能够处理好经济问题。

但哈里斯尚未确定具体的执政计划，而是将竞选活动概括为“为未来而战”，因为共和党人向她施压，要求她接受媒体采访并谈论政策。

8月10日，美国副总统兼民主党总统候选人哈里斯（左）和明尼苏达州州长兼民主党副总统候选人蒂姆·沃尔兹出席在内华达州拉斯维加斯举行的竞选集会。（法新社）

哈里斯将于星期五（16日）在北卡罗来纳州公布她经济愿景的细节。她的关注点是在这个民主党希望赢下的摇摆州缓解选民对通货膨胀的担忧。她的计划包括降低中产阶级家庭的医疗保健、住房和食品杂货成本，并打击企业哄抬价格。

彭博社星期二（13日）引述一份公告说，哈里斯星期五在罗利市（Raleigh）演讲时将谈论“她为中产阶级家庭降低成本并打击企业哄抬物价的计划”。哈里斯一直在承诺加大力度削减成本，并将重创美国家庭的高物价归咎于追求高昂利润的企业。

自上周获得党内提名以来，这位民主党总统候选人的政策立场面临越来越多的质疑。哈里斯在最近的内华达州之行中支持一项联邦税建议，取消对收取小费的员工薪水征税。共和党候选人特朗普也倡导这一主张。

哈里斯在很大程度上接手了拜登的议题，她竞选中的许多关键原则与拜登未退选时民主党的倡议一致。

在11月大选之前，经济是选民关心的核心问题之一。持续高企的通胀影响了人们对当前政府处理经济问题的看法。