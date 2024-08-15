滞留空间站美宇航员今年能否回家 NASA料本月决定

美国国家航空航天局官员说，他们至少还需要一周时间才能确定，两名美国宇航员因为波音太空船问题将得在国际空间站再呆多久。

国家航空航天局（NASA）仍在分析推进器数据，但决定是使用波音公司的“星际客机”（Starliner）还是波音的竞争对手太空探索技术公司（SpaceX）的火箭系统“星舰”（Starship）迫在眉睫。副局长肯·鲍尔索克斯（Ken Bowersox）星期三（8月14日）在新闻发布会上说，该机构正在进一步分析返程飞行的安全性，预计将在下周末或8月26日那周作出最终决定。

彭博社报道，NASA上周说，它正在与埃隆·马斯克的SpaceX合作研究在2025年2月将宇航员带回地球的计划。NASA说，考虑到“星际客机”的可用资源数量以及即将到来的空间站交通安排，它必须在8月内就返航事宜作出决定。

7月2日，美国宇航员巴里·威尔莫尔（左）和苏尼·威廉姆斯在国际空间站和谐号舱前舷窗与波音“星际客机”之间合影。（法新社）

新华社报道，6月5日，首次载人试飞的“星际客机”飞船搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭，从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空，将美国宇航员巴里·威尔莫尔 （Barry “Butch” Wilmore）和苏尼·威廉姆斯（Sunita “Suni” Williams）送往国际空间站。飞船6月6日飞抵国际空间站，原定6月14日脱离空间站返回地球，但由于出现推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟，宇航员一直滞留在这个轨道实验室里。

NASA官员说，主要问题在于推进系统，最大的担忧是飞行器返航时能否成功脱离轨道。

据美国太空网站6月18日报道，“星际客机”首次尝试与国际空间站对接时，部分推进器一度失灵。飞船在执行任务期间还多次出现氦气泄漏问题。搭乘“星际客机”升空的两名宇航员一直在轨道上测试飞船的各种系统，地面团队也在继续分析数据，以更好地处理推进器故障和氦气泄漏问题。

法新社引述鲍尔索克斯说，宇航员们正在“充分利用”他们在国际空间站的额外时间，“但我相信他们和我们其他人一样，迫切地希望有个决定”。