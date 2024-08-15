摇摆州民调落后 特朗普两周来二次召开记者会引关注

美国共和党总统候选人特朗普两周来第二次召集政治记者参加于他名下地产举办的媒体活动，试图夺回哈里斯不到一个月前参选以来吸引的关注。

彭博社报道，特朗普定星期四（8月15日）下午在他位于新泽西州贝德明斯特（Bedminster）的高尔夫俱乐部接受媒体提问。此番临时决定在媒体前现身，这位前总统正在寻求重新站稳脚跟，对抗他的新对手。自哈里斯接拜登参选以来，特朗普在民调中的优势萎缩。

在美国七个摇摆州中，民主党总统候选人哈里斯目前在其中六个州领先或与特朗普打成平手。法新社引述颇具影响力的无党派网站“库克政治报告”（Cook Political Report）星期三（14日）公布的摇摆州预估调查，在一对一情况下，在亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、北卡罗莱纳、宾夕法尼亚及威斯康星七个摇摆州，哈里斯以48％的支持度，整体上领先特朗普的47％一个百分点。这份民调在7月26日及8月2日间进行，询问了2867名可能投票的选民。

贝德明斯特的活动还反映出特朗普更大的一盘棋——旨在团结支持者，并通过即兴的公开露面再度吸引媒体关注。与此同时，他还试图鼓动哈里斯在没有提词器的情况下发言。这名前总统和他的竞选搭档万斯批评哈里斯躲避媒体。现任副总统哈里斯尚未接受主要新闻媒体的采访或举行正式的新闻发布会。

特朗普星期三在北卡罗来纳州阿什维尔（Asheville）的竞选活动上猛烈抨击拜登政府的经济政策，指拜登和哈里斯的政策导致严重通货膨胀和中产阶级的崩溃，并称哈里斯若当选将引发新的经济大萧条。他承诺，自己当选后将提升工资，重振美国梦。

美国副总统哈里斯8月11日在加利福尼亚州旧金山国际机场登上空军二号，准备返回华盛顿。（法新社）

然而，根据密歇根大学的一项民意调查，与特朗普相比，更多美国人相信哈里斯能够处理好经济问题。

特朗普愈发倾向于在友好、非传统的媒体露面。最近几天，他与福克斯新闻的早间节目对话，在海湖庄园接受了引发争议的电子游戏玩家阿丁·罗斯（Adin Ross）采访，并在社交媒体平台X上与亿万富翁马斯克进行了长达两小时的讨论。