日本二战投降日 岸田文雄向靖国神社献祭祀费

今年8月15日是日本宣布无条件投降79周年的日子。首相岸田文雄以执政党自由民主党总裁身分，自费向靖国神社献上玉串料（祭祀费）。此外，包括防卫部长木原稔等数名内阁大臣、多名国会议员亲自前往靖国神社参拜。

《星岛日报》报道，这是日本首相连续12年在8月15日战败纪念日向靖国神社奉上祭祀费，也是连续五年有内阁大臣在当日参拜。木原稔亲自前往参拜靖国神社，还自费献上玉串料。

经济再生部长新藤义孝也前去参拜。他告诉记者，自己是前来对为国牺牲奉献的人士表达尊崇的心意。

另外，自民党籍众议员、前环境大臣小泉进次郎及前经济安全保障大臣小林鹰之也前往靖国神社参拜。

自民党9月底举行总裁选举，小泉、小林在自民党内属青壮派议员，被视为岸田的接班人选，两人正在考虑9月是否参选自民党总裁。

小林就下个月是否参选自民党总裁的问题答复记者说：“现在专注于努力提升自己身为政治家的力量。”

由跨党派国会议员组成的“大家一起参拜靖国神社的国会议员会”成员亦一同参拜靖国神社。

在这个敏感日子，现任防卫部长前往靖国神社参拜的案例有2021年8月13日的岸信夫、2002年防卫厅（防卫省的前身）长官中谷元。

靖国神社供奉东京审判中判为“甲级战犯”的14人，因此中国、韩国对于日本阁僚等参拜靖国神社，认为是对历史没反省之意。