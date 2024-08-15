失踪马国年轻歌手遗体寻获

失踪的23岁马来西亚歌手莫哈末·尼扎证实死亡，警方在星期三（8月14日）晚间，也就是他失踪的第二天接到民众报案，在一座桥梁下找到他的遗体。

雪兰莪州警察首长侯赛因·奥马尔·汗（Hussein Omar Khan）星期三晚证实了这一点，警方随即通知了尼扎（Muhammad Nidza Afham）的家人。

尼扎以他的单曲《原来不是我》（Ternyata Bukan Aku）而闻名。他在社交媒体上翻唱歌曲而出名，尤其是在他的YouTube频道上，他翻唱的一首歌曲获得了近700万次点击。他还出现在马来西亚电视节目《我能看到你的声音》第三季中。

《东方日报》报道，巴生南区警区主任谢鸿方助理总监在发现遗体的地点受访时指出，死者遗体是由一名本地钓客在大约距离桥梁两公里处所发现。

“目前警方仍在进行进一步调查，并等待医院的解剖报告。”

星期二（13日）有人见到尼扎离开公主城（Bandar Puteri）一所房子。据早前报道，尼扎于星期二晚上9时许独自一人在巴生苏丹苏莱曼体育场慢跑时失踪。

尼扎的妹妹称，哥哥的失踪可能与抢劫案有关，因为她在巴生河大桥发现的钱包，遗失了借记卡和现金，而尼扎的身份证、学生证和照片则完好无损。

尼扎的父亲说，儿子最后一次联系他时是说要给他零用钱。57岁的玛莫在莎阿南敦依斯迈医生花园国小担任教师。他说，星期三下午3点许，他在据信是儿子失踪的桥上祈祷。

尼扎的遗体于晚上7点许在巴生河边路发现。玛莫说，他于晚上7时30分，接到了发现遗体的电话。

“我的一个孩子告诉我，警方发现了一具疑似尼扎的遗体。只有上苍知道我当时的感受。抵达现场后，我的家人根据他的面容和衣着确认了死者就是我的儿子。那就是我的儿子。”

玛莫说，尼扎在七个兄弟姐妹中排行第五，“尼扎是一个非常听话的孩子，并且总是乐于帮助他的兄弟姐妹。我最后一次见到他是在上个月参加我另一个儿子的婚礼时……最后一次和尼扎联系是13日下午通过WhatsApp沟通。当时尼扎说想给我一些零用钱。”