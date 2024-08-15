美国加州议员吁联邦政府冻结新一轮对华技术出口限制

美国加利福尼亚州民主党议员呼吁拜登政府冻结对中国实施的技术出口限制计划，认为单边限制有利于第三国竞争对手，而损害美国的企业。

路透社报道，近年来，华盛顿对美国企业向中国出口晶片和晶片制造设备实施了一系列限制，担心北京可能利用该技术来增强其军事力量。荷兰和日本分别是晶片制造设备生产商阿斯麦（ASML）和东京威力科创（Tokyo Electron）所在地，这两国也限制了对中国的设备出口，但未采取与美国一样严格的限制措施。

路透社7月报道，美国商务部计划制定一项新规则，有权制止一些使用美国原料的国家，向中国晶片制造商出口半导体制造设备，但日本和荷兰将获得豁免。

在星期二（8月13日）的信函中，参议员亚历克斯·帕迪利亚（Alex Padilla）和众议员佐伊·洛夫格伦（Zoe Lofgren）认为，新一轮的管制“可能会让历史悠久的美国公司陷入死亡螺旋”，这是因为美国的盟友并没有对他们国家的公司实施同样严厉的出口限制。

议员们在写给商务部负责监管出口管制的官员艾伦·埃斯特维兹（Alan Estevez）的信中说：“我们要求你们暂停额外的单边出口管制，直到你们有充分理由证明，此类管制不会损害美国在先进半导体和半导体制造设备方面的竞争力。”

商务部说会通过适当渠道作出回应。加州是美国顶级晶片制造设备公司泛林集团（LAM）、应用材料公司（Applied Materials）和科磊股份有限公司（KLA）的所在地。

新华社引述美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯说，中美要加强对话合作，确保技术竞争公平且互惠互利，而不是用作“武器”。萨克斯强调，美国对中国的技术出口限制以及对中国高技术企业的攻击不利于双边合作。