拜登哈里斯与制药商达协议 美国10种老年人药品降价

美国总统拜登与副总统哈里斯宣布与制药商达成历史性协议，将降低老年人10种主要药物的价格。

法新社报道，拜登和哈里斯星期四（8月15日）在白宫发布联合声明说，这项协议针对的药物主要用于治疗糖尿病、心力衰竭和血栓等疾病，将在第一年为美国老年人节省15亿美元（约19亿7700万新元），并为联邦医疗保险计划节省60亿美元。

报道指出，这项协议是拜登创意的成果，但他似乎选择与哈里斯分享功劳。两人宣布这一胜利时正准备进行联合出访，这也是拜登退出2024年总统竞选后，正副总统首次联合出访。

哈里斯正在与共和党总统候选人特朗普进行较量，她已经把降低物价作为竞选活动的重要内容之一，并希望这次药品降价能赢得长期与通货膨胀作斗争的选民的支持。

报道称，美国处方药价格为全球最高，在保险费已经高昂的情况下，许多美国人仍须自掏腰包支付部分费用。拜登强调了哈里斯在这次成就中的作用，称这一历史性的里程碑之所以成为可能，在于他的副总统在参议院投下了打破僵局的一票，使得国会通过了《冠病疫情后通胀削减法案》（post-Covid Inflation Reduction Act）。

哈里斯则在声明中说：“拜登总统和我将永远不会停止为美国人民的健康、福祉和财务稳定而奋斗。”