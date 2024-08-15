达信之女佩通坦 获为泰党提名新任首相候选人

泰国为泰党提名党主席、前首相达信之女佩通坦为首相候选人。

泰国《民族报》报道，泰国宪法法院星期三（8月14日）罢免首相社德他后，为泰党执行委员会星期四（15日）上午召开会议，投票决定提名佩通坦为第31任首相候选人。

众议院星期五（16日）将对为泰党的提名进行投票表决。

为泰党的另一个提名人选是前司法部长猜甲森（Chaikasem Nitisiri）。报道引述为泰党消息人士说，达信倾向于让猜甲森出任首相，因为后者曾在他面临刑事案件时给予很大的帮助。

为泰党消息人士称，该党星期四上午在国会召开了一次会议，希望议员们支持猜甲森，但议员们最后却选择了佩通坦。佩通坦被认为是更年轻、更健康的候选人，而猜甲森年逾古稀，据说有健康问题。

观察人士则说，为泰党议员担心猜甲森可能会再次面临宪法法院对他诚信问题的裁决，因为他曾是下令撤销针对前首相府部长比七（Pichit Chuenban）贿赂案的总检察长。比七此前因违宪指控而遭解职。

此外，在为泰党票决提名佩通坦接任首相之前，为泰党的两个重要联盟伙伴，泰自豪党和泰国民族统一党，宣布忠于为泰党领导的联盟。两党表明，只要为泰党的首相候选人不支持修改宪法中有关冒犯君主罪的第112条，他们就会在星期五投票支持对方。