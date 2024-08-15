以哈停火谈判在多哈开启 加沙死亡人数破4万

新一轮加沙停火谈判在卡塔尔开始之际，加沙地带卫生部门称，加沙死亡人数已超过4万人。

综合外电报道，由美国、卡塔尔和埃及斡旋的新一轮以哈停火及释放人质和囚犯谈判，于当地时间星期四（8月15日）下午在卡塔尔首都多哈开始。据前一天报道，以色列代表团成员，包括以色列情报机构摩萨德负责人巴尔尼亚（David Barnea）、国内安全部门负责人巴尔（Ronen Bar），以及军方人质事务负责人阿隆（Nitzan Alon）。

卡塔尔首相召集了星期四的闭门会议。美国中央情报局局长伯恩斯、美国中东特使麦格克，以及埃及情报局长卡迈勒都出席了谈判。

报道称，此前指责以色列拖延时间的哈马斯官员没有参加这次谈判。不过，了解会谈情况的官员告诉路透社，调解人员计划在会议后与哈马斯设在多哈的谈判小组进行磋商。

美国国家安全事务发言人柯比在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，白宫呼吁各方参加在多哈举行的加沙停火谈判，以达成协议，同时敦促以哈双方作出妥协，并称未来几天仍有可能取得进展。

柯比也说，有信息显示伊朗并未放弃攻击以色列，包括可能通过代理人进行攻击，美国正在密切关注局势，并已做好准备，但“希望不会走到那一步”。

以哈冲突已持续10个多月，多轮停火谈判都未能取得实质进展，加沙地带死伤人数不断上升。加沙卫生部星期四早些时候通报，以色列在加沙的军事行动已造成4万零5名巴勒斯坦人死亡、9万2401人受伤；过去24小时有40人丧生、107人受伤。

以色列曾多次质疑加沙卫生部每天公布的数字可信度，美国总统拜登在战争初期也曾有过类似质疑。不过，在加沙开展工作的几个联合国机构表明，这些数字是可信的，而且经常被国际组织引用。

据法新社记者目睹，加沙医疗机构的卫生官员首先通过死者亲属或朋友的肉眼识别，或者通过个人物品来确认尸体身份，然后将死者的详细信息，包括姓名、性别、出生日期和身份证号码输入卫生部的数码数据库。

如果尸体无法辨认或无人认领，工作人员会将死亡记录在一个编号下，并记录所有可用信息。任何可能有助于日后识别死者身份的特征，无论是个人物品还是胎记，都会被收集起来并拍下照片。

加沙卫生部也有一套流程，用来确认及传输与记录死者信息的相关数据。

然而研究发现，随着战争持续，加沙卫生部的数据已经变得不那么准确，分析认为这是由于战争对卫生基础设施造成了严重破坏。例如，加沙南部纳赛尔医院的400台电脑中，如今只有50台还能使用。

以色列当局经常批评加沙卫生部的数字未能区分战斗人员和平民。但以色列军方和总理内坦亚胡都不否认总伤亡人数的规模。据加沙哈马斯政府新闻办公室此前估计，在大约4万名死者中，近70%是妇女（约1万1000人）或儿童（至少1万6300人）。