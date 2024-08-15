英国：乌可在俄境内使用英武器 远程导弹除外

英国允许乌克兰在俄罗斯境内使用英国武器，但仍限制使用远程“风暴阴影”导弹。

路透社报道，英国国防部发言人星期四（8月15日）作出这一表态，这是英方迄今为止对乌克兰使用英国援乌武器的最明确阐述，称乌克兰拥有针对俄罗斯非法攻击的明确自卫权，“这并不排除在俄罗斯境内开展行动”。

发言人说：“我们在赠送过程中明确表示，装备的使用必须符合国际法。”

今年5月，时任英国外交部长卡梅伦表明，乌克兰有权使用英国提供的武器打击俄罗斯境内目标，但英政府此前并未就乌克兰地面部队在俄领土上使用英国捐赠武器一事表态。

星期四的声明意味着英国赠送给乌克兰的坦克、反坦克导弹和其他军事装备可以在俄罗斯境内使用，以帮助乌克兰抵御俄罗斯的入侵。

不过，英国提供的风暴阴影（Storm Shadow）远程导弹，只能在乌克兰国际公认的边界内使用，其使用限制仍然有效。

乌克兰8月6日对俄罗斯境内发动进攻，并称目前已使用无人机、重型火炮和坦克攻占了1000多平方公里的俄罗斯领土；俄总统普京称此举为“重大挑衅”。

一名英国消息人士称，乌军被认为在俄境内使用了英国的挑战者2型坦克。英国国防部拒绝就此事置评。

英国当局的研究报告显示，自2022年2月俄乌战争爆发以来，英国已承诺向乌克兰提供76亿英镑（约129亿新元）的军事援助，其中包括去年提供的14辆主战坦克，以及装甲车、弹药、防空系统、电子战设备和火炮。

不过，英国和其他西方国家政府一样，迄今一直拒绝允许乌克兰使用远程武器，因为英国认为这有可能导致冲突升级。俄罗斯称，如果英国允许乌克兰使用英国武器打击俄罗斯，它将做出回应。

乌克兰总统泽连斯基本周再次呼吁西方盟国，允许乌军对俄罗斯实施远程导弹袭击。

此外，乌军总司令瑟尔斯基星期四说，基辅已在俄罗斯库尔斯克州被占领地区设立了一个军事指挥官办公室，军队仍在向该地区推进，并在过去24小时内占领了1.5公里的地区。

他也告诉泽连斯基，自8月6日对俄发动进攻以来，乌军部队已向库尔斯克地区推进了35公里。他还表明，乌军在进攻行动期间控制了俄罗斯的82个定居点，面积达1150平方公里。