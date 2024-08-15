巴总统：就算付出生命也将前往加沙

巴勒斯坦民族权力机构总统阿巴斯说，他将前往加沙。过去17年来，他从未到访过加沙地带。

法新社报道，阿巴斯星期四（8月15日）在土耳其议会的特别会议上说，他已决定与巴勒斯坦领导层官员一起前往由哈马斯控制的加沙地带。他的表态得到土耳其议员鼓掌赞赏。

阿巴斯政府的总部设在巴勒斯坦领土约旦河西岸的拉马拉，加沙地带则从2007年起由哈马斯掌权，除了少数人道主义工作者，没有人获准进入这块飞地，阿巴斯也没有访问过当地。

阿巴斯星期四表明，即使此举会让他付出生命的代价，他也要去加沙。“我们的生命，并不比一个孩子的生命更可贵。”

据报道，阿巴斯当天戴着一条有着土耳其和巴勒斯坦国旗图样的白色围巾，聆听他讲话的土耳其总统埃尔多安和许多议员也是同样打扮。他此行是在莫斯科与俄罗斯总统普京会晤后，对土耳其进行访问。

他告诉土耳其议会：“加沙是国家整体的一分子。我们不接受任何分割我们领土的解决方案。没有加沙，就不可能有巴勒斯坦国。我们的人民不会投降。”

阿巴斯出访土耳其之际，以哈战争在加沙地带的致死人数超过4万人。加沙卫生部门星期四早些时候通报说，以军在加沙地带的军事行动迄今造成4万零5名巴勒斯坦人死亡、9万多人受伤；过去24小时内，有40人死亡、107人受伤。

哈马斯高级官员在伊朗和黎巴嫩被杀，给以哈停火谈判和中东局势蒙上更大阴影，以色列正准备应对伊朗及其代理人可能发动袭击的威胁。报道称，阿巴斯还在土耳其议会大厅悼念了在德黑兰遇害的哈马斯领导人哈尼亚。

哈尼亚生前经常访问土耳其，与埃尔多安关系密切，后者将哈马斯视为解放运动，并一直猛烈抨击以色列在本轮战争中的行为，称以色列总理内坦亚胡为“加沙屠夫”。

阿巴斯赞扬埃尔多安的立场，并批评国际社会“对以色列的大屠杀保持沉默”。