拜登重返竞选舞台 然已从红花变陪衬哈里斯绿叶

美国总统拜登重新现身竞选活动，面对苦乐参半的局面，即如何从争取连任的候选人转型成为自己副总统哈里斯的捧哏。

拜登退出竞选并在华盛顿郊外的一次活动上宣布支持哈里斯以来，星期四（8月15日）是两人首次同台。他们此行是宣传拜登引以为傲的《冠病疫情后通胀削减法案》为民众节省的处方药开销。

彭博社报道，拜登渴望帮助哈里斯击败共和党候选人唐纳德·特朗普，但也需拿捏尺度，力求小心不要让需要竖起自己招牌的继承人站在自己的阴影下。

哈里斯面临着更艰巨的挑战，既要小心翼翼地表现出对她所取代的老板的忠诚，同时又得与他不受欢迎的政策拉开距离。至关重要的是，她要将过去四年取得的民望成就归功于己，但又不能伤了不久前还在争取拜登连任的选民感情。

两位走上不同政治道路上的领导人之间私下的关系也使情况变得更加复杂。

在与特朗普的灾难性辩论后，民主党高层官员的抨击深深刺痛了拜登。他煞费苦心地缓慢退出竞选，凸显出他在那几周一直坚信自己仍然是击败共和党挑战者的最佳人选。这几个星期来，拜登从全国性场合消失，在老家特拉华州休长假，也基本上避免了公开活动。

但前总统奥巴马打消了他连任的念头，也让他尝到了为一位总统长期服务而自己的政治能力却得不到对方信任的痛苦。