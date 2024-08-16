瑞典发现非洲大陆以外首个猴痘病例

世界卫生组织和瑞典宣布，瑞典发现非洲大陆以外首个I型猴痘病例。这是该病毒在非洲大陆以外传播的第一个迹象。

路透社报道，瑞典卫生官员星期四（8月15日）在新闻发布会上说，该患者在非洲感染了最近疫情中涉及的Ib型猴痘病毒，正在接受治疗。

公共卫生专家、华盛顿乔治城大学法学院教授劳伦斯·戈斯汀（Lawrence Gostin）说：“欧洲大陆出现病例可能会促使猴痘迅速在全球传播……瑞典出现病例很可能意味着欧洲有数十个未发现的病例。”

剑桥大学的布莱恩·弗格森（Brian Ferguson）说，考虑到非洲疫情的严重性和蔓延性，瑞典旅行者的病例令人担忧，但并不令人意外。他说：“这里和世界其他地方可能会出现更多病例，因为目前没有机制阻止猴痘病例的输入。”

此前一天，由于在刚果民主共和国和其他几个非洲国家，I型猴痘疫情正在迅速发展，世界卫生组织宣布猴痘疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。

联合国新闻中心引述世卫组织欧洲区负责人克鲁格说，世卫组织早就警告说，鉴于世界相互联系的紧密性，在世界卫生组织其他地区发现I型猴痘病例只是时间问题。

美国马里兰州贝塞斯达的国家过敏症和传染病研究所（NIAID）提供的彩色化电子显微照片，展示了在实验室培养的受感染细胞（粉色和紫色）​​内发现的猴痘颗粒（绿色）。（法新社）

瑞典卫生当局正在采取标准的公共卫生措施，包括隔离患者和追踪接触者。瑞典卫生当局强调，虽然对广大公众的威胁仍然很低，但保持警惕至关重要。

克鲁格赞扬瑞典的做法，认为这体现了透明度，证明瑞典拥有一个强大的猴痘疫情监测系统。他指出，这是所有国家学习的榜样。

克鲁格再次敦促欧洲和中亚的所有53个成员国加强监测，以发现猴痘病例，发布合理的公共卫生建议，并加强疫苗和抗病毒药物的使用。

他同时敦促各国政府、卫生部门和广大公众不要羞辱或歧视任何受猴痘疾病影响的个人或社区。