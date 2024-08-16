泰国会下议院推举首相 达信之女佩通坦获选

泰国国会下议院对首相提名人进行投票表决，推举为泰党提名的党主席、前首相达信之女佩通坦为首相。佩通坦为泰国历来最年轻的首相，也是泰国历史上第二位女首相。

泰国国会下议院星期五（8月16日）上午举行特别会议投选新首相。《曼谷邮报》报道，下议院以319票赞成、145票反对、27票弃权的结果，选举为泰党领袖佩通坦为泰国第31任首相。

国会主席旺·穆罕默德·诺尔·马塔（Wan Muhamad Noor Matha）于上午10时（新加坡时间上午11时）开始众议院会议时，为泰党秘书长索拉翁·蒂恩通（Sorawong Thiengthong）提名佩通坦为唯一首相候选人。提名动议得到291名议员的支持。37岁的佩通坦没有出席会议。

《民族报》网站的投票信息显示，投票在曼谷时间下午12时30分（新加坡时间下午1时30分）之前结束。截至曼谷时间下午约12时27分，佩通坦已赢得274票，当选为首相。

根据宪法，首相候选人须获得下议院现有493席中过半的支持，也即247票方可当选。目前，为泰党主导的执政联盟共拥314席，主要政党如泰自豪党和公民力量党等表明支持为泰党。

泰国原首相社德他星期三（14日）被宪法法院裁定违宪，即日解除首相职务。他所属的为泰党主导的11党执政联盟星期四（15日）召开会议后宣布，一致支持37岁的党魁佩通坦为下一任首相的候选人。

佩通坦获得为泰党提名后在记者会上说：“我感谢为泰党和联盟政党提名我。我将尽我所能，带领国家走出经济危机。”

根据法律，新首相须来自各党去年大选前提交的候选人名单；为泰党的名单上除了佩通坦，还有75岁的前司法部长猜甲森。

为泰党消息人士称，该党星期四上午在国会召开了一次会议，希望议员们支持猜甲森，但议员们最后却选择了佩通坦。佩通坦被认为是更年轻、更健康的候选人，而猜甲森年逾古稀，据说有健康问题。

观察人士则说，为泰党议员担心猜甲森可能会再次面临宪法法院对他诚信问题的裁决，因为他曾是下令撤销针对前首相府部长比七（Pichit Chuenban）贿赂案的总检察长。比七此前因违宪指控而遭解职。