美国7月零售销售额环比增长1％ 高于市场预期

美国7月份零售销售增幅超过预期，普遍增长表明消费者即使在面对高物价和高借贷成本的情况下仍保持着活力。

彭博社引述商务部星期四（8月15日）的数据报道，未经通胀因素调整，7月份零售销售额增长1％，此前一个月下修为下降0.2％。不包括汽车和加油站的销售增长0.4％。

中国新闻社报道，具体来看，汽车和零部件销售额环比上涨3.6%；电子产品和家电销售额环比上涨1.6%；食品销售额环比上涨0.9%；建材类产品销售额环比增长0.9%；健康保健类产品销售额环比增长0.8%；服饰类产品销售额环比下跌0.1%；运动器材、乐器、图书销售额环比下跌0.7%。

美媒分析认为，7月零售销售额环比增长1%，远高于市场0.3%的预期，显示在当前高利率的情况下，美国消费者消费需求依然旺盛，美国经济仍具韧性。经济学家认为，美国经济将实现“软着陆”，在通胀“降温”的同时而不进入衰退。

美国劳工部星期三（14日）14日公布数据显示，今年7月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%，同比上涨2.9%，是自2021年3月以来最小同比增幅。

分析人士认为，7月CPI数据显示通胀进一步“降温”，通胀率创三年来最低值并且逐渐接近联邦储备局2％的目标。各方普遍预计，联储局将在9月会议开始降息。