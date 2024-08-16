“拉垮”市场的套息交易再度卷土而来

导致全球市场动荡的日元套利交易正卷土重来，日元兑美元汇率在两周里下跌逾5%。

日本最大券商野村控股（Nomura Holdings）发现，投资者再次开始借入日元，用于投资其他收益更高的资产。有迹象表明，一直热衷于套利交易的投资者和对冲基金正在重新参与这类交易。

8月伊始，当时日本鹰派货币政策加上市场对美国经济疲软担忧以及欠佳的就业报告，将日元兑换美元推至七个月高点。但自8月5日以来，趋势迅速反转，日元兑美元汇率在两周里已下跌逾5%。

野村证券驻伦敦的10国集团现货交易主管福斯特（Antony Foster）指出，在美国零售销售数据好于预期后，套利交易出现了明显回归。多个账户已卖出日元买入澳元和英镑。美国国债收益率星期四（8月15日）上涨，良好的经济数据使交易员降低了对美国联邦储备局今年降息的预期。

10年期美债收益率星期四从3.84%一度升至3.956%；两年期美债收益率也从3.966%最高升至4.126%。

澳大利亚在线外汇平台ATFX Global Markets发现，日元空头在过去一周增加了约30%至40%，其中很大一部分是由对冲基金和高净值投资者推动的。

套息交易再度卷土而来，凸显了这种策略的吸引力，它可为投资者迅速带来利润。不过，这类投资策略的风险也高。在上个月日元升值前，交易员曾押注数十亿美元，预期日元将贬值。不过，日本央行却通过加息以应对日益加剧的通胀，显示出这种交易的风险。

对在场外观望套息交易的投资者来说，目前关键问题是日本央行今年是否会再次加息。日本央行副行长内田真一（Shinichi Uchida）已表明，在金融资本市场不稳定时，央行将不会加息。