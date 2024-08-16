麦考尔：特朗普若重返白宫将不会对AUKUS带来风险

美国众议院外交委员会主席麦考尔说，若共和党总统候选人特朗普重返白宫，澳英美军事外交安全合作伙伴关系（AUKUS）将维持不变，澳州可以相信美国不会背弃这一协议。

彭博社报道，麦考尔（Michael McCaul）星期五（8月16日）在悉尼接受采访时说：“（AUKUS）得到了两党的广泛支持，无论是委员会还是国会……我认为大多数美国人将共产主义中国视为最大的威胁，他们将完全支持AUKUS计划。”

麦考尔的说辞与澳洲前总理莫里森的观点相呼应，莫里森今年5月称，特朗普在两人会面时对AUKUS作出了积极评价。

麦考尔透露，AUKUS协议实际上是由特朗普政府提出的。“我认为（特朗普）不会回头，尤其是像这样的协议，它承诺到2050年。”

成立于2021年的AUKUS旨在加强澳洲、英国和美国之间的军事合作，被认为是为抗衡中国日益增长的影响力。协议由两个支柱组成，第一支柱旨在为澳洲提供核潜艇技术，第二支柱则是合作增强高科技军事能力，澳英美三国正考虑让其他国家一起研发高科技技术。

拜登政府本周裁定，澳洲和英国的出口管制系统与美国相当，满足了AUKUS伙伴关系下缓解武器贸易的关键要求，达到了美国法律要求的所有可比性标准。这一裁决消除了国防工业和国会议员间关键争论点，因为美国正寻求加强三国防御伙伴关系，以对抗中国在印太地区不断扩大的军事活动。

当被问及一些军事盟国对特朗普重返白宫感到紧张时，麦考尔说，他将尽最大努力向各国保证，美国不会退出北约等联盟。他说：“美国只是希望其合作伙伴支付公平的份额，特别是在保卫自家后院的时候。”