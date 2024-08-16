加沙战火持续 以军再次下达撤离命令

以色列军队星期五（8月16日）再次下令要求巴勒斯坦人撤离加沙南部和中部地区。这些地区此前被指定为人道主义安全区，但以军说相关地区现已被哈马斯用作向以色列发射迫击炮和火箭弹的基地。

路透社报道，以色列军方称已在南部城市汗尤尼斯以北地区、代尔巴拉东部地区发出警告传单和短信，要求成千上万的加沙人撤离前往其他避难所。

以军发声明说：“向平民发出预警是为了减轻对平民的伤害，并使平民能够远离战区。”

以军此前表明，他们在星期四（15日）袭击了汗尤尼斯的一个地区，因为哈马斯从这里向以色列边境的基苏菲姆社区发射了火箭弹，以军还发现了肩扛式导弹和爆炸物在内的武器。

以色列指责哈马斯和其他激进组织故意将武装人员安置在平民区，哈马斯则否认这一指控。据报，随着哈马斯转向由小群战士进行游击战后，哈马斯在加沙的打击行动就愈发分散，组织性也更弱。

联合国人道主义事务协调厅星期四发声明说，加沙地带的死亡人数已超过4万人，其中大多为妇女和儿童，这一数字对全世界来说是一个“残酷的里程碑”，并敦促有关各方立即停火。

声明指出，以色列军队对当地房屋、医院、学校等场所的大规模破坏令人“深感震惊”，敦促有关各方立即放下武器、停止杀戮。以色列对巴勒斯坦领土的非法占领必须结束，“两国方案”必须成为现实。