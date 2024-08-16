联合声明：美提出新停火提案解决以哈剩余分歧

埃及、卡塔尔和美国发表联合声明称，美国星期五（8月16日）提出了一个停火提案，该提案以一种允许快速实施协议的方式弥合了以哈双方之间剩余的分歧，符合拜登总统5月31日提出的协议原则。

路透社报道，声明还说：“调解员将在未来几天继续就加沙停火提案实施的细节展开工作，包括与加沙人质和巴勒斯坦囚犯有关的问题……高级官员将在下周举行会议，希望根据星期五确定的条款达成协议。”

不过，哈马斯高级官员表明，哈马斯拒绝接受加沙协议中的“新条件”。“已收到的有关多哈停火谈判结果的简报，与7月2日达成的协议并不相符。”

知情人士透露，以色列的“新条件”包括将军队留在与埃及接壤的加沙地带，而哈马斯则要求“完全停火，从加沙地带完全撤军，流离失所者正常返回，并达成不受限制的交换协议”。

此外，一名以色列官员称，美国国务卿布林肯预计将在下星期一（19日）与以色列总理内坦亚胡会面，并参与停火谈判。

以哈谈判星期五继续在卡塔尔首都多哈进行，英法两国外交部长到以色列和巴勒斯坦斡旋，希望可以促成以哈达成停火协议。新一轮谈判星期四（15日）开始，哈马斯没有参与这轮谈判。尽管如此，美国匿名官员透露，这次谈判是建设性的。

在哈马斯领导人哈尼亚和黎巴嫩真主党指挥官舒库尔遭袭身亡后，伊朗和真主党誓言要为两人复仇。这一事件对加沙地带停火谈判造成重大冲击，并给地区安全局势带来更多变数。

在以色列国内，民调显示多数以色列民众要求停止冲突。但分析指出，以总理内坦亚胡不顾民意继续战争，是为了维持执政联盟内部极右翼势力对他的支持，因为极右翼威胁一旦结束军事行动就退出联合政府，这将导致政府垮台。此外，以色列虽同意重启谈判，但在加沙地带的军事攻势并未停止。