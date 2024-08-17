哈里斯经济议程聚焦降低成本 提议补贴首次购房者2.5万美元

美国副总统哈里斯誓言要打造“机会经济”，她公布的经济议程试图通过为美国穷人和中产阶级提供全面的新补贴和税收优惠来解决通货膨胀负担。

这项计划是哈里斯在竞选初期推出的首项重大政策计划，旨在应对她最大难题之一，即选民对疫情后物价飞涨的不满。

彭博社报道，该提案包括为首次购房者提供2.5万美元（约3.38万新元）补贴、大幅扩大对父母的税收抵免，以及对处方药设定自付上限等激进且昂贵的举措。哈里斯还提出了防止杂货店哄抬物价和降低在健康保险市场购买医疗保险成本的举措。

哈里斯星期五（8月16日）在北卡罗来纳州首府罗利（Raleigh）的竞选集会上说：“当选总统后，我将专注于为中产阶级创造机会，促进他们的经济安全、稳定和尊严。”她誓言要“将降低成本和提高所有美国人的经济安全作为首要任务”。

民主党人在总统拜登退选后重新认为有望夺下北卡罗来纳州。哈里斯经济计划的推出具有格外重要的意义，一方面是因为选民在通胀问题上对拜登的不满情绪挥之不去，另一方面也是在距离大选日还有不到三个月的时间里，这将成为哈里斯竞选活动的一个标志。预计这位副总统下周将在宾夕法尼亚州的巴士之旅和威斯康星州的集会上继续推广该提案。

哈里斯（右）在罗利的月桂叶（Bayleaf）市场购物时与北卡罗来纳州州长罗伊·库珀交谈。（法新社）

尽管哈里斯承认许多选民表示没有从拜登的政策中受益，但她赞扬了拜登的领导力，称美国经济是“世界上最强大的”。

她说：“许多美国人在日常生活中还没有感受到这种进步。成本仍然太高。从更深的层面来看，对很多人来说，不管他们工作多努力，都感觉自己很难取得成功。”

哈里斯还试图将其做法与她的共和党对手、前总统特朗普进行对比，称后者承诺用关税打击其他国家相当于“对日常产品和基本必需品征收全国消费税”，这将“摧毁美国人”。

特朗普星期四在他位于新泽西州的高尔夫俱乐部的记者会上谴责哈里斯的主张是“共产主义”。在星期五由他的竞选团队和共和党全国委员会组织的一次电话会议上，白宫经济顾问委员会前主席凯文·哈塞特（Kevin Hassett）说，哈里斯的政策只会推动物价上涨。他说：“他们正在加倍奉行拜登政府引发通胀的那类政策。”