以高官：以军在加沙地带作战已基本结束

以色列高级安全官员说，以军在加沙地带的作战已基本结束，但以色列媒体的报道也引述官员说，以军在“获取新情报”后可重新进入加沙地带。

新华社引述以色列公共广播公司星期五（8月16日）晚的报道说，在过去几天举行的安全局势评估会议上，以军方高层认为哈马斯的拉法旅已被击溃，实际上已“不复存在”。以军方高层对政府决策层表示，现在“是时候”开始互换在押人员了，因为哈马斯的大多数战斗部队已被瓦解。

此外，以公共广播公司16日晚间引述一名以高级官员的话报道说，在卡塔尔首都多哈举行的新一轮加沙停火谈判中，各方在协议的几个争议问题上“确实取得了进展”。

新一轮加沙停火谈判15日开始在卡塔尔首都多哈举行，与会者包括卡塔尔、埃及、以色列和美国官员，哈马斯方面未派出代表参会，但经由斡旋方“传话”间接参与谈判。卡塔尔、美国和埃及三国16日在为期两天的谈判结束后发表联合声明说，新一轮加沙停火谈判具有“建设性”，气氛积极。三国政府高级官员下周末之前将在埃及首都开罗举行会谈，目标是最终敲定协议。

联合声明说，卡塔尔、埃及和美国已向哈马斯和以色列提交了“桥梁提案”，与安理会第2735号决议的原则一致。各方工作组将在未来几天继续开展技术性工作，就协议落实的细节进行磋商。

8月15日的照片显示，流离失所的巴勒斯坦人在加沙地带中部代尔巴拉赫（Deir al-Balah）附近海滩上搭建起临时帐篷。（彭博社）

与此同时，埃及总统塞西和美国总统拜登星期五谈论了过去两天在卡塔尔首都多哈举行的停火谈判结果。

新华社报道，埃及总统府的声明说，两国总统在电话交谈中讨论了中东局势和恢复地区稳定的努力，两人同意在未来几天继续并加强共同努力，以就此达成协议。

声明称，鉴于中东局势的严重性，塞西强调埃及将继续与该地区各方保持接触，敦促各方克制，勿让局势升级。

埃及总统还重申必须尊重各国主权，防止该地区陷入对抗和暴力的恶性循环。

哈马斯一名消息人士16日告诉新华社记者，在多哈举行的新一轮加沙停火谈判结果，与哈马斯7月收到的以美国总统拜登所提建议为基础的方案不一致。任何不包括在加沙地带实现全面停火、允许流离失所者返回家园、重建加沙地带和交换被扣押人员等内容的协议都是无用的，“只会给以色列更多时间对巴勒斯坦人民犯下罪行”。

以色列总理办公室16日晚发表声明，感谢美国等调解方为说服哈马斯接受扣押人员获释相关协议所做努力，希望调解方能迫使哈马斯接受5月公布的停火提议，“以便协议的细节得以实施”。

拜登5月31日公布一项旨在实现加沙地带永久停火并确保扣押人员获释的新提议，称该提议为美国与以色列、卡塔尔、埃及和其他中东国家多轮外交对话的产物。