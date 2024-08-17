马统计局：中风为马国第三大杀手 2040年或25％人同年中风

马来西亚统计局数据显示，中风已于2023年成了马来西亚的第三大死亡杀手，预计到了2040年，它将成为第二号杀手，若人们不采取预防措施，到了2040年，或将发生约四分之一的马来西亚人在同一年中风的情况。

《光明日报》报道，根据资料，马国目前的人口约为3400万，若以此数据推算，四分之一约为850万，不过，相信马国人口届时必定比现在多，因此，预料四分之一人口将超过850万人。

目前，每10万名马国人当中，即有150人面对中风的风险，而每一年的中风病人都在增加。

卫生部支持统计局的预测，并在2020年临床实践指南中强调中风是死亡的主要原因，其中缺血性中风是最常见的，这一令人震惊的趋势，凸显了迫切需要有效的预防和治疗策略。

此外，双威伟乐城（Sunway Velocity）医疗中心脑神经内科顾问医生郭晋荣指出，当大脑部分血液供应受阻，脑组织无法接收氧气和营养，导致细胞在几分钟内死亡时，就会发生缺血性中风。

“缺血性中风可能由多种原因引起，例如动脉中脂肪沉积物的堆积，以及许多其他促使血栓形成的因素。”

缺血性中风可能导致各种神经系统问题，包括肌肉麻痹，如脸部无力和麻木，以及言语困难、视觉障碍、步态不平衡、头晕和长期肌肉僵硬，这些可能会影响日常活动。

如果发生中风，时间至关重要，每一秒都很重要，缩写词“BE FAST”是一个众所周知的缩写词，用于帮助快速识别中风症状，但同样重要的是“黄金时刻”的概念。

“黄金时刻”指的是从中风症状出现，到接受治疗的关键时间，让医疗专业人员在血管阻塞后恢复大脑的血液供应，在此期间，及时的医疗干预可以显著提高康复机会，并降低长期残疾或死亡的风险，因为每分钟约有200万个脑细胞在没有血液供应的情况下死亡。