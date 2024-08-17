联合国：约旦河西岸杀戮事件肇事者须受法律制裁

联合国人权事务高级专员办事处强调，约旦河西岸一个巴勒斯坦村庄的致命暴行的肇事者必须受到法律制裁，以阻止未来的袭击。

以色列定居者于星期四（8月15日）袭击吉特村（Jit），造成一名23岁的巴勒斯坦男子死亡，十几人受伤。人权高专办发言人拉维娜-沙姆达萨尼星期五说，国际社会和以色列国内对这一袭击事件普遍表示谴责。

她指出，以色列定居者多年来对巴勒斯坦社区实施暴力，这次杀害不是一次孤立的袭击，并坚称这是以色列占领政策的直接后果。

联合国新闻中心引述沙姆达萨尼说：“过去几年来，我们一直在报告定居者袭击西岸土地上的巴勒斯坦社区而不受惩罚的事件，这确实是问题的关键所在，即此类行为的实施者一直逍遥法外。”

根据人权高专办的最新监测，自10月7日哈马斯领导的对以色列的恐怖袭击以来，包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸已有609名巴勒斯坦人被杀害。其中包括146名儿童、八名妇女和至少四名残疾人。

沙姆达萨尼说：“定居者、以色列安全部队都对西岸的巴勒斯坦人发动过袭击，但总的来说，我们看到的是有罪不罚的现象”。

她说：“有报告称，以色列安全部队在袭击发生时袖手旁观。甚至有报告称，以色列向定居者分发武器。因此，国家在这方面显然负有责任。”

8月14日，以色列轰炸加沙地带南部的汗尤尼斯后，一个受伤的巴勒斯坦幼儿在纳赛尔医院接受紧急治疗。（法新社）

加沙 “人道主义区 ”不断缩小

与此同时，在加沙地带，人道主义组织人士警告，以色列军方星期五下达的新疏散令有可能再次使代尔巴拉赫东部、汗尤尼斯北部、加沙市西部和其他地区的社区逃亡。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处星期五对此回应说，撤离令适用于 “甚至是在所谓的‘人道主义区’内的地区”。工程处在网上发帖称，加沙人 “仍受困在一场规模惊人的死亡和破坏的无尽噩梦中”。

救济遥不可及

联合国人道协调厅在一份关于紧急状况的最新报告中说：“敌对行动和一再下达的撤离令正在推动看似无休止的流离失所循环，并使人们越来越难以获得他们在10个月的战争后生存所需的人道主义援助。”

有报道称，在战争中丧生的加沙人的亲属无法为他们举行适当的葬礼。人道协调厅指出，悲痛的家庭“没有时间哀悼，因为他们每天都在面对死亡、痛苦、饥饿和干渴。每天都在为生存而挣扎”。

一个机构间小组星期四获准进入汗尤尼斯（Khan Yunis），小组的报告称，流离失所的家庭每天都在艰难度日。报告说：“人们不得不用找到的任何布料、木片和纸箱搭建自己的住所。由于居住条件差，孩子们晚上会受到老鼠和昆虫的骚扰。”