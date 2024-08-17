加沙确认一脊髓灰质炎病例 联合国吁停战接种疫苗

加沙地带确认一起脊髓灰质炎（Polio）病例。联合国秘书长古特雷斯指出，为了给加沙儿童接种疫苗创造一个安全环境，必须在加沙实施暂时停火。

新华社引述巴勒斯坦卫生部星期五（8月16日）发表的声明说，该病例为加沙地带中部代尔拜拉赫一名10个月大的婴儿，此前未接种过脊髓灰质炎疫苗。过去几周，巴勒斯坦方面正与相关国际组织制定一项实施计划，以提高在加沙地带的脊髓灰质炎疫苗接种覆盖率。

古特雷斯星期五说，联合国准备在加沙地带发起脊髓灰质炎疫苗接种行动。世界卫生组织已批准发放160万剂脊髓灰质炎疫苗，为加沙64万多名10岁以下的儿童接种。为了给加沙儿童接种脊髓灰质炎疫苗创造一个安全环境，必须在加沙地带实施暂时停火。

联合国新闻中心引述他说，最近几周，在汗尤尼斯和代尔拜拉赫的废水样本中检测到了脊髓灰质炎病毒。这意味着病毒现在已经开始流行，加沙数十万儿童面临危险。预防和遏制脊髓灰质炎的传播需大规模、协调一致的紧急行动。

联合国儿童基金会正在协调疫苗的运送以及储存疫苗的冷链设备。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处是加沙最大的初级医疗机构，其医疗队随时准备接种疫苗并协助后勤工作。

脊髓灰质炎会对巴勒斯坦儿童和周边国家和地区造成灾难性的影响。8月7日的照片显示，以色列轰炸加沙地带中部城市代尔拜拉赫（Deir el-balah），造成重大破坏。（法新社）

古特雷斯警告，如果任脊髓灰质炎继续散播，不仅会对加沙的巴勒斯坦儿童造成灾难性的影响，也会对周边国家和地区造成灾难性的影响。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局成员里什克星期五发表声明说，哈马斯支持联合国的休战呼吁，以便为加沙地带儿童接种脊髓灰质炎疫苗。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响五岁以下儿童。患者可能出现发烧、头痛、肌肉疼痛、呕吐等症状，病情严重时可能瘫痪或死亡。该病尚无治愈方法，接种疫苗是预防该病最经济有效的方法。

联合国数据显示，由于进行了全面的疫苗接种，野生脊髓灰质炎病毒25年前已在加沙地带根除。但今年第一季度，加沙地带的常规脊髓灰质炎免疫覆盖率从2022年的99％降至不到90％。